Як живе Білорусь під час епідемії
У Білорусі – перша смерть від коронавірусу. Помер 75-ти річний актор театру імені Якуба Коласа у Вітебську Віктор Дашкевич.
Його тест на COVID-19 показав позитивний результат. Нагадаємо, на карантин Білорусь не пішла. В країні нині працюють торгові центри, ринки, ресторани та кафе. Щоправда на вулицях білоруської столиці- у Мінську люди в медичних масках все ж трапляються.
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