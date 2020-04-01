Як живе Білорусь під час епідемії

У Білорусі – перша смерть від коронавірусу. Помер 75-ти річний актор театру імені Якуба Коласа у Вітебську Віктор Дашкевич.

Його тест на COVID-19 показав позитивний результат. Нагадаємо, на карантин Білорусь не пішла. В країні нині працюють торгові центри, ринки, ресторани та кафе. Щоправда на вулицях білоруської столиці- у Мінську люди в медичних масках все ж трапляються.

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