Головна Новини
1 квітня • оновлено в 14:04
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Як живе Білорусь під час епідемії

100
Читати матеріал російською

У Білорусі – перша смерть від коронавірусу. Помер 75-ти річний актор театру імені Якуба Коласа у Вітебську Віктор Дашкевич.

Його тест на COVID-19 показав позитивний результат. Нагадаємо, на карантин Білорусь не пішла. В країні нині працюють торгові центри, ринки, ресторани та кафе. Щоправда на вулицях білоруської столиці- у Мінську люди в медичних масках все ж трапляються.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Підсумки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини