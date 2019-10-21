Як відбувалося голосування за бюджет 2020: політичний оглядач

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV прокоментував прийняття бюджету України на 2020 рік у першому читанні.

Він зазначив, що це перше читання, і можливо до другого читання депутати внесуть якісь зміни до того проекту, який є зараз.

"Була дуже цікава п'ятниця, я розмовляв із деякими помічниками, із колегами. Був дуже складний день. Була зустріч з прем'єр міністром - Олексієм Гончаруком. Вона була на таких підвищених тонах, що деякі депутати навіть кричали на прем'єр-міністра, от, наприклад, розказували, що пан Дубінський на нього підвищував голос", - заявив Тисячний.

Він також зазначив, що було декілька проблемних моментів - це субвенції. Деяким депутатам дали значно більше грошей ніж іншим, і навколо цього були проблеми. Також була проблема із законопроектом про анбандлінг. Він також викликав значну кількість проблем всередині фракції. Були певні конфлікти в середині групи, але все ж таки вони проголосували, зазначив експерт.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!