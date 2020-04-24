Якщо Саакашвілі стане віце-прем'єром: прогноз розвитку подій

Віце-прем'єром уряду України з питань реформ може стати Міхеїл Саакашвілі. Про це сам політик написав у своєму пості в соцмережі.

Він запевнив, що цьому передували і пропозиція самого президента Володимира Зеленського, і консультації з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 24 квітня на засіданні Верховної Ради, ймовірно, розглянуть питання призначення Саакашвілі на цей пост. Чи вистачить голосів за його кандидатуру, які очікування та ризики супроводжують призначення політика, який уже займав керівні посади в державі? Про це поговорили з експертом з управління репутацією Борисом Тизенгаузеном.

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