Як українці святкували Водохреща
У неділю, 19 січня, в Україні святкують Водохреще – свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа у річці Йордан.
Привітання почали з'являтися в мережі від самого ранку. Також провели традиційне освячення води в усіх куточках України.
З привітаннями однією з перших виступила пресслужба Православної церкви України. "Свято Хрещення Господнього нагадує кожному, що ми свідомо повинні каятися у своїх гріхах, боротися зі спокусами і розпізнавати зло – і не давати йому стати перешкодою єднання з Богом. Нехай у цьому допоможе всім нам Господь. Зі святом!" – йдеться у заяві.
У регіонах влаштували традиційні купання. Зокрема тисячі одеситів купалися у морі.
У Києві показали процес освячення води на водопровідній станції.
До привітань приєдналися держоргани, політики та інші користувачі мережі.
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