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Як українські лікарі роблять бізнес на пацієнтах

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Немає грошей - не буде лікування! Попри реформу, в українській медицині досі панують побори та корупція.

Навіть зараз здирники у білих халатах відверто вимагають гроші з пацієнтів. При цьому високу якість наданих послуг ніхто не гарантує.

Героїня нашого сюжету – Інна – переконалася в цьому на власному прикладі. Лікар зробив їй дві невдалі операції, проте не надто цим переймався. Сказав, що вчиться на таких пацієнтах. А гроші довелося викласти чималі. Виправляти помилки лікаря мусив його колега.

Наша кореспондентка вирішила записатися на прийом до спеціаліста, який першим лікував Інну. Що з цього вийшло та подробиці історії нашої героїні - дивіться у сюжеті.

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