Великдень і карантин: як діятимуть правоохоронці

7 нових випадків захворювання на коронавірус зареєстровано в Києво-Печерський лаврі. Про це на щоденному брифінгу повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Серед хворих є настоятель монастиря. Також на карантин закритий це один київський монастир Московського патріархату – Іонінський. А свято Христового воскресіння вже на порозі. Як Україна підготувалася до найважливішого християнського свята, як будуть підтримуватися карантинні заходи в період святкування Пасхи, що чекає вірян біля храмів та які заплановано покарання тим, хто не дотримуватиметься загальних правил? Про це поговорили з радником міністра внутрішніх справ Юрієм Тандітом.

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