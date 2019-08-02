Як уберегти себе від туристичних шахраїв: поради експерта

Власник туристичної фірми Іван Ільченко дав поради про те, як туристам не "потрапити на гачок" шахраїв.

За останні кілька років від неякісної роботи туристичних операторів в Україні постраждало більше 50 тис. осіб. Частина з них заплатила гроші за пакетні тури, але у свої подорожі так і не вирушила. За повідомленнями столичної прокуратури кілька днів тому у Києві закрили подібну шахрайську фірму. Вона продала фальшивих туристичних путівок більше ніж на 4 млн грн.

Експерт зазначив, що, в першу чергу, потрібно розділяти туристичні компанії на агенції та операторів. Із туроператорами, за словами Ільченка, ситуація більш зрозуміла, тому що їх менше. Туристичних агенцій більше і відповідно шахраїв серед них, за словами експерта, також більше. Основною причиною "успіху" шахраїв Ільченко назвав бажання туристів зекономити і купити найдешевші путівки.

Таким туристам він порадив відслідковувати середню ціну на відповідні тури і стежити за тим, щоб пропозиція підозрілої агенції не відрізнялась від середньої ринкової ціни у декілька разів.

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