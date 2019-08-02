Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Як уберегти себе від туристичних шахраїв: поради експерта

55 Читати матеріал російською

Власник туристичної фірми Іван Ільченко дав поради про те, як туристам не "потрапити на гачок" шахраїв.

За останні кілька років від неякісної роботи туристичних операторів в Україні постраждало більше 50 тис. осіб. Частина з них заплатила гроші за пакетні тури, але у свої подорожі так і не вирушила. За повідомленнями столичної прокуратури кілька днів тому у Києві закрили подібну шахрайську фірму. Вона продала фальшивих туристичних путівок більше ніж на 4 млн грн.

Експерт зазначив, що, в першу чергу, потрібно розділяти туристичні компанії на агенції та операторів. Із туроператорами, за словами Ільченка, ситуація більш зрозуміла, тому що їх менше. Туристичних агенцій більше і відповідно шахраїв серед них, за словами експерта, також більше. Основною причиною "успіху" шахраїв Ільченко назвав бажання туристів зекономити і купити найдешевші путівки.

Таким туристам він порадив відслідковувати середню ціну на відповідні тури і стежити за тим, щоб пропозиція підозрілої агенції не відрізнялась від середньої ринкової ціни у декілька разів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Студія OBOZREVATEL
Особа
Іван Ільченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини