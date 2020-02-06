Як СБУ проводило обшук офісу телеканалу "1+1"

У середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуком на телеканал "1+1" за адресою Куренівська, 18, у Києві в рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відеотрасляцію запустили на YouTube-каналі "Свободный".

На кадрах видно, як СБУвці зіткнулися з журналістами. Останні здивовано вимагали показати посвідчення й назвати причину візиту.

Силовики надали ухвалу суду про проведення слідчих дій.

За інформацією OBOZREVATEL, обшуки відбуваються не тільки в офісі "1+1", а й у деяких співробітників каналу. Уже відомо, що правоохоронці прибули додому до редактора сайту Дениса Данька. Незабаром ТСН повідомила, що силовики завітали також до помешкання журналіста Євгена Куксіна і його колеги Олександра Низовцева. Останній, за словами адвоката Максима Шиленка, давно не працює на телеканалі.

За попередніми даними, СБУ підозрює в скоєнні злочину саме Куксіна. Він заявляв на камери, що не знає, про що мова. Однак невдовзі зізнався, що в рішенні суду йдеться про прослуховування Гончарука.

Силовики зачитали постанову суду: обшук призначили у справі про незаконне прослуховування. Всі факти вказують на "плівки Гончарука". Зокрема, Куксіну запропонували добровільно видати пристрої для прослуховування та монтажу.

Співробітники СБУ почали вилучати техніку в офісі: в протокол внесли системний блок комп'ютера Куксіна, а також комп'ютери інших співробітників, на яких він міг працювати.

Через деякий пресслужба СБУ опублікувала офіційну заяву про обшук.

"Слідчі дії не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а спрямовані щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду. Слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів. Жодного втручання в роботу ТВ каналу "1+1" не здійснюється", – пояснили силовики.

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що про тиск на ЗМІ йтися не може і закликав журналістів не маніпулювати громадською думкою.

Він додав, що відповідні слідчі дії у цій справі проводилися і щодо міністрів, представників державної влади, правоохоронців.

Окремі чиновники пройшли перевірку на детекторі брехні. За словами глави СБУ, всі вони, без винятку, поставилися до цієї ситуації з розумінням.

Відреагував і сам телеканал. В "1+1" заявили, що причини обшуку невідомі, і звернулися до глави СБУ Івана Баканова з вимогою пояснити, що відбувається.

На тлі скандального обшуку колишній народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані про Куксіна.

"Є підстави вважати, що плівки монтувалися й супроводжувалися титрами на комп'ютері, до якого міг бути причетним журналіст програми "Гроші" і довірена особа Дубінського Євген Куксін. Він невдало балотувався на парламентських виборах 2019 року як самовисуванець. У передвиборчих документах йдеться, що він 1994 року народження, кореспондент у компанії "1+1 продакшн" і має середню спеціальну освіту. Останнє може пояснювати той факт, що в титрах на "плівках Гончарука" багато помилок і не перекладені англійські слова", – написав він у Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ озвучили дані, що СБУ та МВС відзвітували перед президентом Володимиром Зеленським про те, хто злив "плівки Гончарука". Стало відомо, що запис нібито змонтували на комп'ютері журналіста програми розслідувань відомого телеканалу.

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