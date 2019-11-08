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8 листопада • оновлено в 19:33
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Як перевірятимуть пенсіонерів та субсидіантів: народний депутат

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Народний депутат Олександр Качура у прямому етері ObozTV розповів, як працюватиме на практиці закон щодо перевірки пенсіонерів та субсидіантів.

Він заявив, що це буде автоматизований процес, це буде комплекс заходів зі збирання та перевірки достовірності інформації, яка вноситься у базу даних, і не буде необхідності у подальшому збирати різноманітні папірці та надсилати їх від одного органу до іншого.

"Ця інформація буде між собою консолідуватися, і будуть враховуватися всі необхідні виплати, які були по конкретному громадянину, для нарахування йому державних гарантій, які до кожної категорії громадян відносятся", - розповів депутат.

Він додав, що людській фактор у даній системі буде виключений.

"Ми зробили все необхідне, для того щоб ця система, весь масив інформації, був максимально захищеним. Ми приймаємо навіть окремий закон, який буде регулювати це питання", - зазначив Качура

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