Як не отруїтись на Новий рік: мікробіолог дала поради

Мікробіолог Оксана Вольська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" В'ячеслава Буткалюка і Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як не отруїтись під час святкування Нового року та Різдва, скільки можна зберігати продукти, та які з них є найбільш небезпечними.

"Найбільш небезпечними є салати, які заправлені майонезом та сметаною, рибні страви, а також солодощі, які зроблені із великою кількістю кремів та яєць. Я взагалі не рекомендую робити культ їжі з Нового року. Це в першу чергу свято, це подарунки для дітей для своєї родини. Це не свято під назвою "Олів'є". Але якщо ви хочете зарання щось приготувати, то мої рекомендації наступні: усі овочі для приготування салатів, я рекомендую запікати у фользі. А перед тим, як вам потрібно буде їх використати, виймаєте їх, чистите, нарізаєте окремо овочі, окремо продукти, які містять білок, кладете в окремі контейнери і ставите в холодильник", - заявила Вольська.

Експертка також розповіла, які продукти краще вживати на наступний день після святкування.

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