Як і чому іноземці інвестують в Україну: інтерв'ю із американським бізнесменом

Засновник американо-української компанії, бізнесмен, інвестор Олександр Лопатін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучої "Бурчук Live" Алли Метлашевської.

Він прокоментував ситуацію з інвестиціями в Україну, які здійснюють іноземці.

"Ми почали інвестувати в Україну ще 10 років тому. Я живу США із 1984 року, але я народився в Україні. Мій партнер американець, він народився в США, але у він має українське коріння. І ми вирішили створити експериментальний проект і допомогти розвивати тут передові технології та використовувати один з основних ресурсів та потенціалів України - це інтелект", - заявив Лопатін.

Він пригадав своє студентство у Кривому Розі та розповів, чи допомагає це вести бізнес в Україні сьогодні.

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