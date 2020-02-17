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17 лютого • оновлено в 17:52
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Як безкоштовно отримати цифрові навички: урядовець

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Представник Міністерства цифрової трансформації Олексій Мінаков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучої "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що 15% українців взагалі не володіють цифровими навичками.

"В кінці минулого року вперше в історії України було проведене соціологічне дослідження на володіння цифровими навичками. 15% взагалі ними не володіють, а базовими навичками володіють лише 53% українських громадян. Це ті групи населення, яким в першу чергу потрібно навчатися. Освітня платформа, яка була нещодавно запущена, пропонує громадянам переглянути три безкоштовні навчальні серіали. Серіал "Базові цифрові навички", серіал для батьків та серіал для вчителів. А надалі ми плануємо випускати новий навчальний серіал кожного місяця", - заявив Мінаков.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Олексій Мінаков
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