Ядерна рівновага світу може похитнутися через Білорусь, – військовий експерт

Кремль зробить все можливе, щоб Білорусь залишалася під його контролем.

Якщо в республіці буде ліквідований один із стратегічних об'єктів РФ, ядерна рівновага в світі може похитнутися. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Стариков.

За його словами, Росія володіє двома військовими об'єктами на території Білорусі – станцією попередження про ракетний напад і командним вузлом зв'язку військово-морського флоту РФ.

"Якщо ця станція буде виведена зі складу РФ, стратегічну ядерну рівновагу в світі буде порушено", – переконаний Стариков. Він пояснив, що станція "повністю тримає західну групу до Норвегії".

"Тому Російська Федерація ніколи не віддасть Білорусь західному світу. Вона буде робити все можливе, не військовими, а політичними, дипломатичними способами, щоб Республіка Білорусь залишилася під впливом РФ", – наголосив експерт.

Він допустив, що для захисту своїх особливо важливих об'єктів на території країни Кремль може ввести в Білорусь сили національної гвардії або збройні сили. Стариков також переконаний в тому, що Кремль не допустить зміни влади в країні.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Олегом Стариковим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько заявив, що п'ятий президент Білорусі Олександр Лукашенко виявився в стані правового дефолту всередині країни і під загрозою міжнародного дефолту.

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