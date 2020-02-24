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24 лютого • оновлено в 16:06
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"Я не хочу, щоб це асоціювалось з Україною!" Тарас Тополя про фінал Євробачення

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Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував свій скандальний пост про переможців нацвідбору на Євробачення-2020 гурту "Go-A".

"Я нікого не звинувачував, я висловив свою точку зору: як це відчув і побачив саме я. Ну мені здається, що цей номер – це така "химера". Зліпили ось цей типу автентичний український фольклор з естетикою Малефісенти. Ось ця головна героїня схожа на Малефісенту, Катерина, плюс вся ця некромантсько-мортальна історія – це не моє. Мені це неприємно. Я не хочу, щоб це асоціювалося з Україною сьогодні. Українська енергія – вона інша. Вона, скоріше, світла, чиста. І вона потужна, вона не тужлива. А ось такі образи – вони для мене і для більшой частини України не є органічними", - заявив Тополя.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Особа
Тарас Тополя
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