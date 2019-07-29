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Вулиці міст патрулюватиме Нацгвардія: коментарі експерта

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Радник Міністра внутрішніх справ України Іван Варченко прокоментував новину про те, що відтепер вулиці усіх міст України патрулюватиме Нацгвардія.

Варченко повідомив, що йдеться про більш повне залучення Нацгвардії до виконання функцій, покладених на них законом про Національну гвардію України. Зараз, за його словами, практично весь склад Нацгвардії матиме змогу долучитися до служби громадського порядку на наших вулицях. Експерт додав, що це не новий формат, що Нацгвадія постійно чергує, патрулюючи вулиці, але до цього часу вона чергувала на вулицях спільно із представниками Національної поліції. Варченко наголосив, що у даному випадку йдеться виключно про більш ефективний формат використання ресурсів.

Він додав, що не бачить жодних передумов для введення комендантської години.

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Іван Варченко
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