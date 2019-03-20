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Всесвітній день щастя: Наливайченко розповів про найщасливішу націю на світі

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Кандидат в президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко зазначив, що українці мають бути щасливими не один день на рік, який визначено офіційно у міжнародних календарях, а 365 днів. Він нагадав, що за соціологічними опитуваннями, фіни, найщасливіша нація на Землі, і розповів на простих і показових прикладах, що їх робить такими та вважає, що українці можуть стати не менш щасливими.

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Валентин Наливайченко

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