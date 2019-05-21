''Все, що відбувається в Україні для Путіна виглядає дико'': блогер

Журналіст та блогер Кирило Сазонов зазначив, що ставлення Росії до подій, що відбуваються в Україні, відбувається через ставлення президента РФ Володимира Путіна. За словами журналіста, Путін не сприймає саме словосполучення "президент України" та максимум, на що він міг погодитись, це на президентство Януковича, який за будь-якої порадою звертався до Кремля.

Коли Україна приймає самостійні рішення, у свідомості Путіна, на думку журналіста, виникає внутрішній спротив, він не розуміє чому це "провінція" або "федеральний округ", якою є в уяві хазяїна Кремля Україна, це може відбуватися. Він не розуміє, що таке дебати. Тому, все що відбувається в нашій країні, для Путіна виглядає дикувато.

Але головним подразником для президента Росії є те, що росіяни можуть ставити питання "чому українці можуть змінювати президента коли захочуть?".

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