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11 квітня • оновлено в 18:01
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Позачергове засідання Ради 13 квітня: що прийматимуть

1.2т
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"16 тисяч поправок — це антирекорд українського парламенту", - зазначив спікер ВР Дмитро Разумков, говорячи про "антиколомойський" закон.

Він вважає, що "це спрямовано на те, щоб заблокувати роботу парламенту", і коли продовжиться розгляд цього закону, він не уточнив. Втім позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, і зміни до бюджету, а також антикризові закони, пов’язані з епідемією, розглядати будуть. Про це докладніше поговорили з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Качурою.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Світова фінансова криза Карантин в Україні націоналізація ПриватБанку
Особа
Олександр Качура
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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