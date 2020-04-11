Позачергове засідання Ради 13 квітня: що прийматимуть
"16 тисяч поправок — це антирекорд українського парламенту", - зазначив спікер ВР Дмитро Разумков, говорячи про "антиколомойський" закон.
Він вважає, що "це спрямовано на те, щоб заблокувати роботу парламенту", і коли продовжиться розгляд цього закону, він не уточнив. Втім позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, і зміни до бюджету, а також антикризові закони, пов’язані з епідемією, розглядати будуть. Про це докладніше поговорили з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Качурою.
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