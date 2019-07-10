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Волонтери та активісти не оцінили рішення Зеленського скасувати парад до Дня Незалежності

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Рішення президента Володимира Зеленського скасувати парад на День Незалежності викликало обурення в українців.

У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

"Скасування проведення військового параду виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції", – написав її автор Мирон Дмитрик.

Волонтер Мирослав Гай нагадав президенту в Facebook, що подібні заходи потрібні для того, щоб показати, що армія ще існує.

Як зазначив волонтер Денис Пятигорец, тезу Гая підтверджують прості математичні розрахунки: "300 млн на військовий парад – це марнотратство. 300 млн на переїзд Адміністрації президента в нове приміщення – це ок. Вітаю, патріоти! Тепер у нас забрали парад. Символ гордості за нашу армію", – обурився він.

Волонтер і блогер Дана Ярова через рішення президента написала йому відкритий лист, в якому написала, що Зеленський своєю ініціативою зробив плювок в обличчя української армії.

"Якщо до вас досі не дійшло, то парад це про інше. Парадце самоідентифікація. Парадце символізм. Парадце як гімн, як прапор, як мова. Парадце данина поваги тим, кого вже немає. Парадце покалічені хлопці в перших рядах. Парадце урочисте вручення прапорів бригадам. Парад – це данина почесті матерям загиблих. Парад – це данина почесті дітям загиблих. Парад – це про те, що ми пам'ятаємо. Парад – це про добровольців, волонтерів і всіх громадян країни, які за 5 років створили армію з нічого. Парад – це сльози на очах у військових, які марширують головною площею країни", – зазначила вона.

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