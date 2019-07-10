Волонтери та активісти не оцінили рішення Зеленського скасувати парад до Дня Незалежності

Рішення президента Володимира Зеленського скасувати парад на День Незалежності викликало обурення в українців.

У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

"Скасування проведення військового параду виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції", – написав її автор Мирон Дмитрик.

Волонтер Мирослав Гай нагадав президенту в Facebook, що подібні заходи потрібні для того, щоб показати, що армія ще існує.

Як зазначив волонтер Денис Пятигорец, тезу Гая підтверджують прості математичні розрахунки: "300 млн на військовий парад – це марнотратство. 300 млн на переїзд Адміністрації президента в нове приміщення – це ок. Вітаю, патріоти! Тепер у нас забрали парад. Символ гордості за нашу армію", – обурився він.

Волонтер і блогер Дана Ярова через рішення президента написала йому відкритий лист, в якому написала, що Зеленський своєю ініціативою зробив плювок в обличчя української армії.

"Якщо до вас досі не дійшло, то парад це про інше. Парад – це самоідентифікація. Парад – це символізм. Парад – це як гімн, як прапор, як мова. Парад – це данина поваги тим, кого вже немає. Парад – це покалічені хлопці в перших рядах. Парад – це урочисте вручення прапорів бригадам. Парад – це данина почесті матерям загиблих. Парад – це данина почесті дітям загиблих. Парад – це про те, що ми пам'ятаємо. Парад – це про добровольців, волонтерів і всіх громадян країни, які за 5 років створили армію з нічого. Парад – це сльози на очах у військових, які марширують головною площею країни", – зазначила вона.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!