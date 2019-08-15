Влада Китаю стягнула бронетехніку до кордону із Гонконгом

Влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу, де більше двох місяців відбуваються багатомільйонні протести через закон про екстрадицію.

За декілька кілометрів від кордону із Гонкогном знаходяться великі сили китайської бронетехніки та збройних угрупувань.Про це повідомили CNN, де також опублікували знімки із супутника.

Офіційно Сили Народної озброєної поліції КНР – внутрішніх військ, що перебувають у підпорядкуванні у Міноборони – братимуть участь у великих навчаннях. Про це повідомляє charter97.org із посиланням на підконтрольне Компартії Китаю видання Global TImes.

Відзначається, що військові концентруються в Шеньчжені, 10-мільйонному місті в провінції Гуандун, який межує з Гонконгом

На ролику видно, як колони з десятків бронетранспортерів і армійських автомобілів проїдуть по шосе і міських вулицях, займаючи стоянки, які перетворюються в фортпост.

Водночас Народно-визвольна армія Китаю опублікувала відео навчальних тренувань, де солдати, озброєні гвинтівками, отримують навички розгону натовпів людей за допомогою бронетехніки і водяних пушок. Закадровий голос на ролику попереджав: "Все, що ви робите, ви робите на свій страх і ризик".

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