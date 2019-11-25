VLAD DARWIN та співачка ALYOSHA стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Вони представили свою нову коллаборацію - пісню "Пірнай", на яку нещодавно був відзнятий відео-кліп.

"Пісні народились кілька років тому, але лише цього року ми підготували матеріал для того, щоб його показувати у такому вигляді, як ми хочемо", - заявила Альоша.

"Альоша мене дуже надихала, її творча енергія, її чистота. Ми познайомилися багато років тому, і бажання співати разом у мене виникло вже 2008 року. Я весь цей час розумів, що у нашої синергії є нерозкритий потенціал", - зазначив Влад Дарвін.

Артисти розказали про свою співпрацю, про новий хіт та виконали його наживо у прямому етері ObozTV

"Я люблю дуже різну музику, головне, щоб вона мала енергію, яка зможе тебе поглинути, щоб був сенс у словах. Я люблю джаз, але джаз буває різний, буває, що там грають по 58 нот в секунду, і цього я не розумію", - заявила співачка ALYOSHA.

Офіційнийй реліз Їхньої спільної платівки, яка складається із семи пісень, запланований на 13 грудня, додали артисти.

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