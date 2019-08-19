Вкрали 180 тон за одну ніч: 15 камазів асфальту

На Полтавщині за одну ніч невідомі вкрали 180 тонн фрезеруємого асфальтобетону, підготовленого для ремонту дороги Шишаки – Сагайдак – Поділ.

Цей матеріал захищає від бур'янів і ним повинні були підсипати узбіччя, сказано в сюжеті ТСН. Відзначається, що таку кількість речовини можна перевести 15 КамАЗами.

"Гора [асфальтобетону] була, о шостій вечора ми звідси виїхали, а о дев'ятій ранку, коли ми приїхали, цієї купи вже не було", – розповів виконроб компанії підрядника Олександр Козлов.

При цьому, як відзначили журналісти, в селищі Шишаки на вулиці Вернандского, за півкілометра від місця зникнення, укладено нове покриття дороги, хоча місцева влада заявляє, що ремонтом не займалася. До двох дворів на цій вулиці новий асфальт покладений аж до воріт.

Підрядники через зникнення асфальтобетону обралітісь в поліцію, оцінивши збитки в 36 тисяч гривень.

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