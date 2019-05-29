Візит Зеленського в зону ООС: експерт пояснив, чого чекали від нього на Донбасі

Експерт зі стратегічних комунікацій Анатолій Кравчук вважає, що сенсу в перегляді "Мінських угод" або зміни формату переговорів сьогодні є недоцільним. На його переконання, ті домовленості, які були досягнуті, цілком прийнятні, проте, головною їхньою проблемою є невиконання умов з боку Росії.

Він зазначив, що з боку нового президента України Володимира Зеленського вже продемонстровані перші політичні кроки, що говорить про його входження в розуміння насущних українських внутрішніх і зовнішніх проблем. І початок діалогу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, провідним політичним гравцем Європи і учасником "Нормандського формату", ще одне свідчення цього процесу.

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