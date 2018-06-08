Візит Порошенко в НАТО, відважне порятунок від грабіжника - новини на ObozTV

У Криму російські окупанти під виглядом реставраційних робіт руйнують пам‘ятник Ханський палац у Бахчисараї. ВРУ не змогла заборонити трансляцію ЧС-2018 у Росії. У Дніпрі чоловік, захищаючи свою дівчину, прострелив сідниці грабіжнику його ж зброєю. Порошенка запросять на саміт НАТО, що відбудеться з 11-12 липня у Брюсселі.

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