Візит місії МВФ: Україна має перекредитуватись

Економіст Віктор Скаршевський прокоментував новини про запланований візит місії МВФ в Україну.

Він зазначив, що буде нова програма розширеного фінансування з МВФ. Зараз у нас програма "Стендбай", тобто зараз програма короткострокова, з мінімальним набором умов та критеріїв.

У новій програмі будуть записані і приватизація і ринок землі і багато нюансів по банківській сфері. Ця програма буде запроваджена вже цього року і, можливо, вже цього року Україна отримає свій перший транш, заявив Скаршевський. Зараз мова йде про трирічну програму. За словами економіста, авторитетне видання "Блумберг" нещодавно озвучила цифру в 5 млрд доларів на три роки. І тепер, за словами Скаршевського, можна легко порахувати, скільки Україна має віддати МВФ за попередні кредити. Виходить сума у 5 млрд доларів.

Тобто зараз Україна має взяти кредит у МВФ, щоб віддати борг за попередній кредит від того ж МВФ, перекредитуватись, пояснив економіст.

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