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13 листопада • оновлено в 13:42
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Висока ціна на землю в Європі обумовлена малою кількістю землі: експерт із земельних питань

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Експерт із земельних питань Роман Головін у прямому етері на ObozTV прокоментував зняття мораторію на продаж землі в Україні.

"Із приводу ціни, то, по-перше, ті ціни які ви називаєте, вони є достатньо високі. Якщо ми говоримо про Голландію чи Данію, то там фактично малоземелля, цим і обумовлені такі високі ціни. Ми говоримо про цінність землі, не про гроші. Бо говорити про землю та про ціну, це все одно що брутально мати вислови про жінку, про матір... ми розуміємо про що я. Володіти землею в Голландії, це як володіти картиною якогось великого митця, тобто фарби коштують 3 долари, але хто малював", - заявив Головін.

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Роман Головін
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