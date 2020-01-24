Виснажений та пригнічений: психологиня прокоментувала виступ Зеленського в Давосі

Політична психологиня Світлана Чуніхіна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала промову президента України Володимира Зеленського у Давосі.

"Я бачу, що Зеленський є водночас і пригніченим, і збудженим. Для мене тут є певний парадокс. Я коли дивилась його виступ на форумі в Давосі, у мене склалось враження, що це зовсім інша людина у порівнянні із зустрічами у нормандському форматі", - заявила психологиня.

Вона додала, що цей виступ був менш підготовленим, ніж зустріч у нормандському форматі.

"Здається що він відбуває номер. Він відчуває, що не підготовлений на тому рівні. де він би почувався впевнено. А от акторську майстерність президент України має використовувати, адже це дійсно серйозний ресурс. багато політиків вкладають великий час у те, щоб навчитися хочаби частини того, що вміє Зеленський. Але я вважаю, що його стан наразі є не дуже ресурсним. Він виснажений та пригнічений", - зазначила Чуніхіна.

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