Головна Новини
24 січня • оновлено в 14:14
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Виснажений та пригнічений: психологиня прокоментувала виступ Зеленського в Давосі

346
Читати матеріал російською

Політична психологиня Світлана Чуніхіна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала промову президента України Володимира Зеленського у Давосі.

"Я бачу, що Зеленський є водночас і пригніченим, і збудженим. Для мене тут є певний парадокс. Я коли дивилась його виступ на форумі в Давосі, у мене склалось враження, що це зовсім інша людина у порівнянні із зустрічами у нормандському форматі", - заявила психологиня.

Вона додала, що цей виступ був менш підготовленим, ніж зустріч у нормандському форматі.

"Здається що він відбуває номер. Він відчуває, що не підготовлений на тому рівні. де він би почувався впевнено. А от акторську майстерність президент України має використовувати, адже це дійсно серйозний ресурс. багато політиків вкладають великий час у те, щоб навчитися хочаби частини того, що вміє Зеленський. Але я вважаю, що його стан наразі є не дуже ресурсним. Він виснажений та пригнічений", - зазначила Чуніхіна.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Світлана Чунихина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини