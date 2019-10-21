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21 жовтня • оновлено в 17:32
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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 21 жовтня 2019 року

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Мати намагалася зарізати трьох своїх дітей у Запорізькій області

Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром

Кабінет міністрів спростив отримання субсидій

В Одесу сьогодні доставили два патрульні катери - Слов’янськ” та “Старобільськ"

Понад 100 затриманих та більше 60-ти поранених внаслідок масових протестів у Бейруті

Нові перспективи між Україною та Швейцарією можливі після виборів до парламенту цієї країни

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