Випуск OBOZ NEWS о 15:00 21 жовтня 2019 року 44

Мати намагалася зарізати трьох своїх дітей у Запорізькій області

Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром

Кабінет міністрів спростив отримання субсидій

В Одесу сьогодні доставили два патрульні катери - Слов’янськ” та “Старобільськ"

Понад 100 затриманих та більше 60-ти поранених внаслідок масових протестів у Бейруті

Нові перспективи між Україною та Швейцарією можливі після виборів до парламенту цієї країни

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!