Випуск OBOZ NEWS о 12:00 2 грудня 2019 року
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Поліція затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбивстві його сина Олександра.
На Миколаївщині розшукують неповнолітню дівчину 2003 року народження
Вирішити питання обміну полоненими планує Володимир Зеленський під час зустрічі у "нормандському форматі".
На допит в Державне Бюро розслідувань прийшла сьогодні волонтерка Маруся Звіробій разом з адвокатом.
У Мексиці під час спецоперації проти великого наркокартелю сталася масштабна стрілянина.
У Мадриді стартувала кліматична конференція ООН
У Німеччині хочуть знизити швидкість доставки листів, аби зменшити вплив на зміни клімату.
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