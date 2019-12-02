Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:22
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 2 грудня 2019 року

151

Поліція затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбивстві його сина Олександра.

На Миколаївщині розшукують неповнолітню дівчину 2003 року народження

Вирішити питання обміну полоненими планує Володимир Зеленський під час зустрічі у "нормандському форматі".

На допит в Державне Бюро розслідувань прийшла сьогодні волонтерка Маруся Звіробій разом з адвокатом.

У Мексиці під час спецоперації проти великого наркокартелю сталася масштабна стрілянина.

У Мадриді стартувала кліматична конференція ООН

У Німеччині хочуть знизити швидкість доставки листів, аби зменшити вплив на зміни клімату.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини