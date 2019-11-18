Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 листопада 2019 року

В Одесі поліція розшукує неповнолітню дівчину, яка 17 листопада пішла з дому гуляти і не повернулася.

О четвертій ранку захоплені Росією торік у Чорному морі українські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни КАпу" вже прибули в район очікування, де має відбутися передача кораблів Військово морським силам України. Про це на своїй стрінці фейсбук написав голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

У районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське та Богданівка Донецької області, де почався процес розмінування, співробітники ДСНС України знешкодили вже 89 вибухонебезпечних предметів.

Україну знову накриє туман. Про це повідомляє ДСНС. Імла буде в більшостті областей країни.

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