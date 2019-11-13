Головна Новини
13 листопада • оновлено в 13:37
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 13 листопада 2019 року

55

Двох військовиків, які вчора підірвалися на вибухівці під Новотроїцьким, евакуюють вертольотом.

У Києві затримали злочинну групу, якій інкримінують викрадення людей, катування бранців та нанесення тілесних ушкоджень поліцейським.

У Сполучених Штатах протестують проти антимігрантської політики Дональда Трампа.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини