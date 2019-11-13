Випуск OBOZ NEWS о 12:00 13 листопада 2019 року

Двох військовиків, які вчора підірвалися на вибухівці під Новотроїцьким, евакуюють вертольотом.

У Києві затримали злочинну групу, якій інкримінують викрадення людей, катування бранців та нанесення тілесних ушкоджень поліцейським.

У Сполучених Штатах протестують проти антимігрантської політики Дональда Трампа.

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