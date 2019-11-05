Випуск OBOZ NEWS о 11:00 5 листопада 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 5 листопада 2019 року20
Одна людина загинула, ще одна потрапила в лікарню внаслідок ДТП у Броварах
20 разів минулої доби обстріляли українські позиції на Донбасі. Втрат в наслідок обстрілів не має
Уряд має намір організувати процес перепису населення через систему онлайн-інструментів
Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович заявила, що президент США Дональд Трамп тиснув на Держдепартамент,
Президент Франції Еммануель Макрон анонсував підписання угоди між Китаєм і Євросоюзом.
Демонстранти в Барселоні спалили портрети Короля Іспанії.
Компанія Боїнг провела випробування новітнього космічного корабля
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