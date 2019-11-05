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5 листопада • оновлено в 11:32
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 5 листопада 2019 року

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Одна людина загинула, ще одна потрапила в лікарню внаслідок ДТП у Броварах

20 разів минулої доби обстріляли українські позиції на Донбасі. Втрат в наслідок обстрілів не має

Уряд має намір організувати процес перепису населення через систему онлайн-інструментів

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович заявила, що президент США Дональд Трамп тиснув на Держдепартамент,

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував підписання угоди між Китаєм і Євросоюзом.

Демонстранти в Барселоні спалили портрети Короля Іспанії.

Компанія Боїнг провела випробування новітнього космічного корабля

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