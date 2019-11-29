Випуск OBOZ NEWS о 11:00 29 листопада 2019 року
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Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили підготовку зустрічі у "нормандському форматі".
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Північноатлантичний альянс до більш тісної взаємодії з Росією.
В Албанії національна жалоба за жертвами трьох руйнівних землетрусів.
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