“Він” прийшов. “Вони” не зраділи | Альо, гараж! REBOOT #291 2.2т

24 липня 5-й Президент України Петро Порошенко прийшов у Державне Бюро розслідувань, але там не розуміють з якою метою.

За слова екс-Гаранта він планує поїхати у “Довготривалу Відпустку”. Просить допитати його якомога швидше. Роман Труба жарт оцінив. І….порадив “прийти завтра”.

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