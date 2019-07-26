“Він” прийшов. “Вони” не зраділи | Альо, гараж! REBOOT #291

“Він” прийшов. “Вони” не зраділи | Альо, гараж! REBOOT #2912.2т
24 липня 5-й Президент України Петро Порошенко прийшов у Державне Бюро розслідувань, але там не розуміють з якою метою.
За слова екс-Гаранта він планує поїхати у “Довготривалу Відпустку”. Просить допитати його якомога швидше. Роман Труба жарт оцінив. І….порадив “прийти завтра”.
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