Вимог для проведення президентських дебатів – немає: активістка

Голова правління ВГО "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська зазначила, що в українському законодавстві визначено тільки те, що дебати мають бути. Проте, за її словами, санкції за їхню відсутність не передбачається. Вона наголосила, що сам порядок, час та тривалість, персональний склад ведучих, це не є нормативно-правовою вимогою, а визначається Супільним мовником.

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