Війна на Близькому Сході: коментар експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував загострення військового конфлікту на Близькому Сході та можливість війни між Туреччиною та Росією.

"Тут є декілька каталізаторів. Ви бачили атаку турецької армії, яка продемонструвала те, що частина високотехнологічної армії НАТО фактично на голову вища від російської армії. І ця атака відбулась якраз напередодні зустрічі, для того щоб продемонструвати рівень сил. Але насправді ця проблема дуже чутлива і вона має зовсім різні вектори інтересів для Туреччини і Росії, і тому їм буде важко знайти точки дотику", - заявив Осипенко.

Він також додав, щоТуреччина воює у своєму геополітичному просторі, тому їй легко перекидати техніку, забезпечувати логістику, вона може легко перекрити доступ росіян до необхідних зон цього регіону.

"Але Туреччина має високу торгівельну залежність від РФ, це стосується транзиту газу, росіяни там будують атомну електростанцію зараз, тому їй цей конфлікт не потрібен. А Росіяни мають ядерну зброю, яка може дістати до Туреччини, але до цього ніхто не хоче доводити", - зазначив експерт.

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