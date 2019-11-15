Вихідні порадують: прогноз погоди в Україні на 16 листопада від ObozTV

Погода в Україні на вихідних обіцяє бути теплою і комфортною.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 16 листопада.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Днем на термометрах +17, вночі +7.

На півночі мінлива хмарність, погода буде сухою. Денний максимум +13, нічний мінімум +3.

У східних областях обіцяють гарний сонячний день, без краплі опадів. Вдень повітря прогріється до +10, вночі стовпчик термометра опуститься до +2.

На півдні і в Криму ясно і сухо. Температура повітря протягом дня +15, вночі +7.

У центральних областях мінлива хмарність. Температура вдень +14, вночі +3.

У Києві чисте безхмарне небо і повна відсутність опадів. Денний максимум +11, нічний мінімум +7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 20 листопада на більшій частині території України нічні температури будуть опускатися нижче 0 градусів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram