Вихідні порадують: прогноз погоди в Україні на 16 листопада від ObozTV
Погода в Україні на вихідних обіцяє бути теплою і комфортною.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 16 листопада.
На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Днем на термометрах +17, вночі +7.
На півночі мінлива хмарність, погода буде сухою. Денний максимум +13, нічний мінімум +3.
У східних областях обіцяють гарний сонячний день, без краплі опадів. Вдень повітря прогріється до +10, вночі стовпчик термометра опуститься до +2.
На півдні і в Криму ясно і сухо. Температура повітря протягом дня +15, вночі +7.
У центральних областях мінлива хмарність. Температура вдень +14, вночі +3.
У Києві чисте безхмарне небо і повна відсутність опадів. Денний максимум +11, нічний мінімум +7.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 20 листопада на більшій частині території України нічні температури будуть опускатися нижче 0 градусів.
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