Відставка Гончарука: чи поводиться прем'єр як справжній європейський політик

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відставку Олексія Гончарука та його публікацію у соціальній мережі Facebook.

"Я вважаю, що Гончарук чинить, як справжній європейський політик. Він не тримається за крісло, принаймні показує це. Очевидно, що є певна гра. Ці плівки просто так не з'явились. Очевидно, що є інтереси певних кіл, які пролобіювали скандал із плівками прямо перед великою приватизацією, яку, до речі, чомусь лише уряд Гончарука наважився запровадити. Адже до нього у нас постійно про велику приватизацію лише говорили, але ніхто окрім нього так на неї і не наважився. Далі: ринок землі. Лише зараз наважилися. Початок зроблений, ніхто раніше навіть на перший крок не навжився. Що тепер? Якщо президент приймає цю заяву, він подає її у ВР, яка має проголосувати, адже ми є парламентсько-президентська республіка і кінцеве рішення приймає парламент", - заявив Семенюк.

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