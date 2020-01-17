Головна Новини
17 січня • оновлено в 11:39
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Відставка Гончарука: чи поводиться прем'єр як справжній європейський політик

98
Читати матеріал російською

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відставку Олексія Гончарука та його публікацію у соціальній мережі Facebook.

"Я вважаю, що Гончарук чинить, як справжній європейський політик. Він не тримається за крісло, принаймні показує це. Очевидно, що є певна гра. Ці плівки просто так не з'явились. Очевидно, що є інтереси певних кіл, які пролобіювали скандал із плівками прямо перед великою приватизацією, яку, до речі, чомусь лише уряд Гончарука наважився запровадити. Адже до нього у нас постійно про велику приватизацію лише говорили, але ніхто окрім нього так на неї і не наважився. Далі: ринок землі. Лише зараз наважилися. Початок зроблений, ніхто раніше навіть на перший крок не навжився. Що тепер? Якщо президент приймає цю заяву, він подає її у ВР, яка має проголосувати, адже ми є парламентсько-президентська республіка і кінцеве рішення приймає парламент", - заявив Семенюк.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Тарас Семенюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини