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Відставка глави МЗС не відбулася: Грищенко розкрив суть конфлікту Клімкіна та Зеленського

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Дипломат Костянтин Грищенко – про заплановану відставку глави Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна, яка так і не відбулася.

"Думаю, це велика помилка тих, хто грає в політичні ігри. В ситуації Клімкіна – він не може, не здатен зараз керувати міністерством. Як взагалі можна керувати ним без контакту з президентом? Це абсолютне безглуздя ", – переконаний Грищенко.

Дипломат коментує публічний скандал, який спалахнув між президентом Володимиром Зеленської та главою МЗС. У чому суть конфлікту? Чому профільний комітет Верховної Ради відмовляється відправити Клімкіна у відставку і призначити міністром Вадима Пристайка, кандидатуру якого пропонує Адміністрація президента?

Детальніше про ситуацію навколо українського дипломатичного відомства – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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