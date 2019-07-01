Відставка глави МЗС не відбулася: Грищенко розкрив суть конфлікту Клімкіна та Зеленського

Відставка глави МЗС не відбулася: Грищенко розкрив суть конфлікту Клімкіна та Зеленського177Читати матеріал російською
Дипломат Костянтин Грищенко – про заплановану відставку глави Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна, яка так і не відбулася.
"Думаю, це велика помилка тих, хто грає в політичні ігри. В ситуації Клімкіна – він не може, не здатен зараз керувати міністерством. Як взагалі можна керувати ним без контакту з президентом? Це абсолютне безглуздя ", – переконаний Грищенко.
Дипломат коментує публічний скандал, який спалахнув між президентом Володимиром Зеленської та главою МЗС. У чому суть конфлікту? Чому профільний комітет Верховної Ради відмовляється відправити Клімкіна у відставку і призначити міністром Вадима Пристайка, кандидатуру якого пропонує Адміністрація президента?
Детальніше про ситуацію навколо українського дипломатичного відомства – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.
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