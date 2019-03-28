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Відпав шланг: у Кропивницькому озвучили версію вибуху на заправці

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Начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Роман Козьяков зазначив, що в рамках кримінального провадження, яке порушено співробітниками Кропивницького відділу нацполіції, за ознаками ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України, "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", з'ясовуються причини вибуху газозаправної станції у Кропивницькому.

Проте, найвірогіднішим він назвав від'єднання шлангу при перекачуванні палива через високий тиск.

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