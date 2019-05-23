Відкриті списки віддалена реальність – голова Комітету виборців

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що незначна підтримка законопроекту президента Володимира Зеленського про зміни виборчого законодавства, яка набрала лише 92 голоси народних депутатів, може мати кілька причин.

Він привернув увагу на те, що єдиної позиції серед фракцій і груп не було; низка народних обранців виступала за відкриті виборчі списки політичних партій, що беруть участь в парламентських виборах. За його словами, це виключно політичні заяви, тому що говорити про запровадження моделі за відкритими списками, яка є надзвичайно складною виборчою моделлю, впровадження якої за кілька днів до старту виборів не можна.

За його словами, це було б малореально навіть при проведенні чергових парламентських виборів у жовтні цього року.

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