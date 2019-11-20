Від зміни складу парламенту ситуація в країні не змінюється: політичний експерт

Експерт з політичних питань, аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував функціонування Верховної Ради України та комунікацію між трьома гілками влади в державі.

"Це вже не перша заява, коли президент Зеленський недоброзичливо висловлюється щодо парламенту та його складу. Він вже говорив, що якщо парламент працюватиме не дуже добре, то він його змінить. Не зовсім зрозуміло, як в парламентсько-президентській республіці, це буде можливо, але ми розуміємо про що йде мова. Парламент зараз не виконує свої функції. Тобто, якщо одна політична сила виграла всі вибори, це не означає, що три гілки влади мають припинити своє існування і злитися в одну. І я би не списував ідею дострокових парламентських виборів з порядку денного. Інша справа, що від зміни парламентів, кардинально ситуація в країні не змінюється", - заявив Рибачок.

Також він висловився із приводу зняття недоторканості і для кого це небезпечніше.

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