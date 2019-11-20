Головна Новини
20 листопада • оновлено в 22:25
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Від зміни складу парламенту ситуація в країні не змінюється: політичний експерт

165
Читати матеріал російською

Експерт з політичних питань, аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував функціонування Верховної Ради України та комунікацію між трьома гілками влади в державі.

"Це вже не перша заява, коли президент Зеленський недоброзичливо висловлюється щодо парламенту та його складу. Він вже говорив, що якщо парламент працюватиме не дуже добре, то він його змінить. Не зовсім зрозуміло, як в парламентсько-президентській республіці, це буде можливо, але ми розуміємо про що йде мова. Парламент зараз не виконує свої функції. Тобто, якщо одна політична сила виграла всі вибори, це не означає, що три гілки влади мають припинити своє існування і злитися в одну. І я би не списував ідею дострокових парламентських виборів з порядку денного. Інша справа, що від зміни парламентів, кардинально ситуація в країні не змінюється", - заявив Рибачок.

Також він висловився із приводу зняття недоторканості і для кого це небезпечніше.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Денис Рибачок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини