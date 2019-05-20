Від нежитю до онкології: доктор назвав одну з головних причин хвороб

Абсолютна більшість населення Землі заражена одним з восьми видів герпес-вірусів, які здатні викликати низку смертельно небезпечних захворювань. Про це розповів директор мережі клінік інтегративної медицини "Смартмед", професор, доктор наук Анатолій Доровських.

Доктор наук висловив думку, що кожна людина повинна раз на півроку виділяти час на повне комплексне медичне обстеження.

"Перевіряти можна від народження дитини. Але перевіряти треба не тільки на герпес, а й імунний статус організму, харчовий тест зробити... Раз на півроку витратити дві години і пройти повне комплексне обстеження... Людський організм – дуже складна система, тому її налаштуванням і обслуговуванням повинні займатися фахівці", – підкреслив він.

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