Вибори за старими правилами: експерт пояснив, чому не можна змінювати виборче законодавство

Експерт із конституційного права Центру Політико-Правових Реформ Богдан Бондаренко зазначив, що хоча прямої норми заборони не існує, змінювати виборче законодавство не можна. Він вважає, що такої заборони не може існувати в принципі, бо про це не зазначено в Конституції, бо заборона на рівні закону, за його словами, може бути скасована, для чого варто парламенту ухвалити інший закон.

Він вказав на відповідні вимоги Ради Європи та закликав користуватись здоровим глуздом, який вказує на те, що у розпал передвиборчого процесу, який вже триває два тижні, відбувається реєстрація кандидатів за мажоритарними округами, партії проводять з'їзди, не можна змінювати "правила гри", де з математичної точністю прописаний кожний день тих чи інших процесів.

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