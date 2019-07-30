Вибори в США: як втручається Росія

Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська дала оцінку спробам втручання РФ у вибори в США.

У ході внутрішнього розслідування США не знайшли доказів, які пов'язують виборчий штаб чинного президента Дональда Трампа із росіянами, проте спецпрокурор США Роберт Мюллер заявляє, що Росія продовжує втручатись у виборчі процеси в США. Осмоловська зазначила, що такі заяви можуть бути пов'язані із запитами на збільшення бюджету на розробку та запровадження нових технологій інформаційного захисту. Вона також додала, що не бачить причин, для чого Російській Федерації це робити. На думку Осмоловської, на сьогоднішній день складно сказати, хто з двох кандидатів на пост президента США Трамп чи Байден вигідніший для РФ.

Експерт додала, що теоритично за допомогою кібератак РФ може потопити рейтинг Байдена, що може бути вигідним Трампу, проте, на її думку, у світлі всіх попередніх скандалів Трампу значно вигідніше не допустити такої можливості.

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