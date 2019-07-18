Вибори в Раду: Юсов жорстко висловився про ребрендинг партій

В ефірі програми The Guest на ObozTV – український політик і громадський діяч Андрій Юсов.

Обговорюємо вибори до Верховної Ради, нові обличчя в політиці, хто стоїть за цими обличчями і які партії ведуть до влади молодь.

Політик зазначив, що молодість - це тільки вік, але не завжди професіоналізм, патріотизм і порядність. Він нагадав, що у Верховній Раді, яка йде, 70% стали депутатами вперше на хвилі Революції гідності.

Юсов також жорстко висловився про ребрендинг політичних партій:

"Ребрендинг можливий, коли ми говоримо про продовольчі товари, послуги. Але коли ми говоримо про політичні партії, через що відбувається ребрендинг? Через втрату довіри? Значить, десь не впоралися. Якщо політична сила хоче змінити свою назву, то ви з попередньою назвою не змогли довести, що ви потрібні ".

Про це та багато іншого дивіться докладніше у випуску The Guest.

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