Вибори-2019: опрацьовано понад 80% протоколів: Obozrevatel News о 15:00 від 01.04.2019

Вибори президента: опрацьовано понад 80% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала вже понад 80% протоколів. Імена лідерів президентських перегонів не змінилися. Ними залишаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Перший набирає понад 30%, другий – понад 16%. На третьому місті Юлія Тимошенко. За неї проголосували трохи більше 13% виборців.

Погоня зі стріляниною

На Харківщині поліцейські затримали водія, який збив на смерть людину та втік з місця ДТП. Біля одного з сіл - поліцейські помітили автівку, яка за описом свідків збила чоловіка. Автомобіль рухався на великій швидкості та на вимоги зупинитися не реагував. Правоохоронцям довелось стріляти по колесам.

Кораблі НАТО в Одесі

В порт Одеси зайшли кораблі НАТО. Це – іспанський есмінець "Санта Марія" і канадський – "Торонто". Кораблі сьогодні будуть відкриті для відвідування. Обидва – прибули до Одеси після патрулювання в Чорному морі.

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