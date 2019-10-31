Ви не маєте відчувати муки від сигналу будильника: фітнес-тренер

Фітнес-тренер Ярослав Сойников у прямому етері ObozTV розповів, як краще займатись спортом зранку.

"Тут важливо вибудувати та усвідомити ритуал пробудження. Ноги на підлогу, випили склянку води, походили трошки, прокинулись і трошки розім'яли хребет, стегна. Якщо ви ведете правильний збалансований спосіб життя, то пробудження має відбуватись безболісно. Тобто, ви не маєте відчувати муки від звуку будильника. Ви маєте зрозуміти, що ви там де ви маєте бути, ви прокидаєтесь і це не пекельні муки. В якийсь момент наступає природне бажання порухатись, тому що зранку виділяється багато кортизолу. Це гормон стресу, який примушує нас прокинутись. Тому нормально, якщо вам зранку хоче рухатись, і дивно, якщо хочеться їсти", - заявив фітнес-тренер.

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