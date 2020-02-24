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24 лютого • оновлено в 17:37
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Весною на Донбасі можливі загострення: ветеран АТО

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Ветеран АТО Андрій Римарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував можливий розвиток подій у війні між Україною та Росією на Донбасі.

"Як показує практика, я буквально вчора сидів і зводив статистику 2017-19 років. Статистика не дуже втішна. Наприклад, у нас в аналогічний період - березень, квітень, травень навіть кількість поранених... Це був квітень 2018 року, досягало 88 осіб. Ми бачимо по хронолігіі подій, хронології війни Росії проти України, що весна - це постійні загострення, обстріли, провокації з боку ворога. Вони можуть бути по лінії розмежування, є інформація, що нова техніка починає заходити з території Росії. У невеликій кількості, але перетинає кордон. Прибувають спеціальні підрозділи. Де саме - спрогнозувати дуже важко. Лінія розмежування 451 км, ми готуємося по всій лінії розмежування", - заявив Римарук.

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Андрій Римарук
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