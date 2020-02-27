Вбивство Нємцова: до чого тут Кадиров та Кремль

Адвокат доньки Бориса Нємцова Вадим Прохоров у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував п'яту річницю із дня вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова та хід розслідування цієї справи.

"Так, я схильний погодитися з тим, звідки "ростуть ноги". З Кремля, а в тому числі з Грозного, який є найбільшим "бойовим" андроїдом при Кремлі. Для виконання найбрудніших функцій є політична влада Чечні. Ясно, що вбивство це було політичним і ясно, що дане вбивство політичного діяча не розслідується і очевидно, що ноги цього вже точно ростуть з Кремля. Очевидно, що це з подачі першої особи країни, яка не зацікавлена у належному розслідуванні даного вбивства", - заявив адвокат.

Він також розповів про важливі деталі слідства.

"Я б звернув увагу на дуже важливі свідчення Ахмеда Закаєва, які 1,5 роки тому нам вдалося долучити до матеріалів справи, і він нам дав їх в Лондоні. Там взагалі витоки цього ведуться, з точки зору Ахмеда Закаєва, ще до кінця 2011 року ... Це все необхідно розслідувати, але при цьому політичному режимі, звичайно, про це говорити дуже складно", - додав адвокат.

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